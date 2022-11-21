Байден пообещал не дать Ирану получить ядерный заряд

Президент США Джо Байден рассмотрит все варианты действий в отношении Ирана, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного заряда, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Комментируя новости о том, что Тегеран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте в Фордо с использованием каскада центрифуг IR-6, Кирби отметил, что в курсе этой информации, но «не будет вдаваться в какого-либо рода независимые проверки или подтверждения».

«Мы намерены гарантировать, чтобы у нас были все варианты, доступные президенту США, и они есть. Без сомнений, мы не изменили нашу позицию по поводу того, что мы не позволим Ирану достичь потенциала для создания ядерного оружия», - добавил он.