Cколько азербайджанских детей получают соцпомощь?

В Минтруда назвали число детей, получающих социальную помощь от государства.

• Инвалиды в возрасте до 18 лет – 50 тысяч;

• Дети, потерявшие главу семьи, – 166 тысяч;

• Дети из малообеспеченных семей (адресованные получатели социальной помощи) – 160 тысяч;

• Пособие по уходу за детьми до 3 лет – 35 тысяч;

• единовременное пособие при рождении ребенка – 120 тысяч;

• Семьи шехидов, инвалиды войны, женщины, имеющие более 5 детей, дети контрактных военнослужащих и т.д - 30 тысяч детей;

• Воспитатели инвалидов в возрасте до 18 лет и опекуны детей, оставшихся без попечения родителей, – 50 тысяч;

В целом социальные выплаты на детей в Азербайджане охватывают 611 тысяч человек. Ежегодно на эти цели выделяется 650 миллионов манатов.