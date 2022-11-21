Глава чешского Генштаба призвал готовиться к войне

Армия Чехии нуждается в экстренной модернизации, чтобы быть готовыми к борьбе с передовым противником, так как эскалация войны РФ против Украины растет, заявил глава Генштаба Чехии Карел Ржека, пишет издание Idnes .

«Мы должны готовиться в первую очередь к самому сложному и самому опасному сценарию, а именно к широкомасштабной войне против передового противника», – предупредил глава Генштаба Чехии.

По его словам, если между Россией и НАТО начнется конфликт, Чехия будет затронута немедленно, и армия страны будет активным участником с первых минут войны.

«Война в Украине – это большой тревожный звонок для всего общества. Потенциал эскалации войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самые серьезные сценарии», – добавил Ржека.