Вечером 22 ноября в Севастополе сработала система противовоздушной обороны из-за появления над городом беспилотников. Два дрона сбили, сообщил в Telegram так называемый "губернатор" Крыма Михаил Развожаев.

"Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбито. Все силы и службы находятся в боевой готовности", - написал он. По словам властей, гражданские объекты не пострадали.

Российские Telegram-каналы сообщают, что, помимо Севастополя, взрывы и работу ПВО слышали в крымских Евпатории и Балаклаве.

