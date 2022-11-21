США и союзники почти договорились о цене на российскую нефть

США и союзники планируют 23 ноября договориться о введении «потолка цен» на российскую нефть на уровне $60-70, сообщает The Wall Street Journal.

23 ноября страны G7 и Соединенные Штаты планируют объявить о ценовых ограничениях на нефть из России. По словам источников, предварительный «потолок» равен $60-70 за баррель.

Напомним, ранее Россия заявляла, что не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, установившие ценовое ограничение.