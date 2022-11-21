Акар: Турция готова использовать С-400

Турция готова использовать зенитный ракетный комплекс российского производства С-400 при возникновении угрозы. Об этом заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, сообщает NTV.

«Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать», - сказал он.

Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. Их поставили в 2019 году. Вскоре после этого Турцию исключили из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.