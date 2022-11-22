Президент Армении: Мы не требуем от Турции признания «геноцида»

Ереван готов к установлению отношений с Анкарой без предусловий, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян, которого цитируют армянские СМИ.

«Для Армении установление добрососедских отношений со всеми соседями, в том числе с Турцией, никогда не было спорной идеей. Мы всегда выступали за установление отношений с Турцией без предварительных условий с позицией открытия границ».

Он добавил, что данная формулировка касается и вопроса так называемого «геноцида армян».