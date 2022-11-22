Дело «девушки Фабричной»: продолжается допрос свидетелей

В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу 35-летней Нелли Фабричной, обвиняемой в хищении 423 тысяч долларов, принадлежащих ее начальнику, ветерану Первой Карабах ской войны, руководителю компаний Avtotransyol и Murov TSK Афгану Зейналову.

Как сообщает haqqın.az, на очередном судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена сестра Мехрибан Атакишиевой (уборщица в компании Зейналова, согласно материалам следствия, получила крупную сумму денег от Фабричной), Малахат Мирзоева. Женщина сообщила, что ее сестра, всегда жившая бедно, в одночасье сменила образ жизни - в частности, отремонтировала дом, закупилась новой бытовой техникой, проживала в роскошных отелях и купила сыну новую машину. Причиной столь резких перемен Атакишиева называла женщину по имени Нелли. Женщина рассказывала, что деньги вернет по частям - их удержат из зарплаты.

Свидетель сообщила, что несколько раз видела саму Фабричную. Последняя просила у нее денег в долг, однако Мирзоева отказалась.

Отвечая на вопросы сторон, женщина отметила, что никогда особо не интересовалась ни личностью Фабричной, ни происхождением денег. Услышав в суде о предполагаемых попытках Фабричной отравить Зейналова, Мирзоева сразу отмела возможное участие сестры в такого рода делах.

Позже выяснилось, что в ходе следствия свидетель давала несколько иные показания. Тогда Мирзоева рассказывала, что видела обвиняемую лишь однажды - та сидела в машине с Атакишиевой и внуком последней. Женщина рассказала, что Фабричная в ходе встречи упрашивала ее и сестру взять для нее деньги в долг.

«Позже Мехрибан узнала, что все деньги были украдены у Афгана Зейналова. Она залезла в долги и все вернула. После этого вернулась к старому образу жизни», - заявила следователям Мирзоева.

Суд продолжится 24 ноября.

Отметим, что согласно материалам следствия, обвиняемая Нелли Фабричная растратила 423 тысячи долларов, принадлежащих ее начальнику Афгану Зейналову, - деньги женщина хранила в сейфе у себя дома. Часть денег Фабричная отдала Мехрибан Атакишиевой, другую часть - бывшему возлюбленному по имени Рауф. Кроме того, Зейналов настаивает, что обвиняемая пыталась его отравить и просит провести в этой связи дополнительное расследование.