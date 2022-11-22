Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» Итог скандального интервью
Отдел спорта
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул английский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды. В сообщении говорится, что стороны расторгли договор по взаимному согласию.
Клуб поблагодарил португальца за огромный вклад в развитие команды в течение двух периодов его карьеры в манкунианском клубе. Всего за «красных дьяволов» Криштиану забил 145 голов в 346 матчах. «МЮ» пожелал Роналду и его семье всего наилучшего в будущем.
Также отмечается, что все в клубе по-прежнему сосредоточены на дальнейшем прогрессе команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле.
Ранее Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, заявив среди прочего, что не уважает нидерландского специалиста, который сейчас возглавляет манчестерский клуб.
После объявления о расторжении контракта Роналду выступил с заявлением.
«После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы пришли к взаимному согласию о расторжении моего контракта. Я люблю «Юнайтед» и фанатов, которые никогда не изменятся. Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего», - приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».