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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул английский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды. В сообщении говорится, что стороны расторгли договор по взаимному согласию.

Клуб поблагодарил португальца за огромный вклад в развитие команды в течение двух периодов его карьеры в манкунианском клубе. Всего за «красных дьяволов» Криштиану забил 145 голов в 346 матчах. «МЮ» пожелал Роналду и его семье всего наилучшего в будущем.

Также отмечается, что все в клубе по-прежнему сосредоточены на дальнейшем прогрессе команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле.