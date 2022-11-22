Шольц призвал укреплять армию и избавиться от энергозависимости

Германия должна готовиться к дальнейшей эскалации в Украине, поэтому должна одновременно укреплять обороноспособность и отстаивать экономическую независимость от какой-либо страны, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на экономической конференции в Берлине, пишет Deutsche Welle.

Примером наращивания оборонного потенциала бундесвера Шольц назвал новый оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро. Свою недавнюю поездку в Китай он объяснил необходимостью сделать совместное заявление с председателем КНР Си Цзиньпином о неприемлемости использования ядерного оружия.

Чтобы Германия не повторила сценарий экономической зависимости от России, Шольц призвал немецкий бизнес к разностороннему сотрудничеству с международными партнерами. Он напомнил о существовании «сильных, но недооцененных» стран, которых можно рассматривать в качестве деловых партнеров - Индии, Индонезии, Вьетнама и Южной Кореи.