Шведский спецназ задержал российских шпионов

Семейная пара из России арестована в Швеции по подозрению в шпионаже. Для их задержания была проведена спецоперация с применением вертолетов и спецназа, сообщает Aftonbladet.

Операция «Копье», как ее назвали в пресс-службе полиции безопасности Швеции, прошла в 6 утра по времени Стокгольма. Бойцы спецназа десантировались с вертолетов на крышу жилого дома и затем внезапно ворвались в квартиру подозреваемых, спустившись к ней сверху.

В результате операции была арестована семейная пара из России, подозреваемая в шпионаже. Штурм сочли необходимым для того, чтобы подозреваемые не успели уничтожить доказательства.

В разведслужбе сообщили журналистам, что арестованные подозреваются в совершении незаконной разведывательной деятельности против Швеции и еще одной страны. Муж подозревается в шпионаже в пользу России, его жена – в соучастии. По данным следствия, шпионская деятельность пары прослежена с января 2013 года.