Иранские власти травят протестующих ядовитым газом

Оппозиционные иранские СМИ сообщают о применении властями Ирана ядовитого газа против протестующих в городах Джаванруд и Пираншехр. По их данным, речь идет о боевом отравляющем веществе хлорбензальмалондинитрил, относящемся к группе ирритантов комплексного действия.

В социальных сетях были размещены два видеоролика, на которых видно, как густой зеленый дым поднимается над улицами Джаванруда в западной провинции Керманшах, на фоне ожесточенных столкновений между демонстрантами и силовиками. В тот же день также появились сообщения об использовании аналогичного зеленого газа в Пираншехре в провинции Западный Азербайджан.

«Оккупационный режим Исламской Республики использует запрещенное оружие в Кордестане», - говорится в публикации одной из оппозиционных твиттер-страниц, сопровождаемой изображением газовых баллонов с хлорбензальмалондинитрилом, предположительно найденных в Пираншехре. В твите также говорится, что применение данного газа было запрещено Конвенцией ООН по химическому оружию в 1993 году.