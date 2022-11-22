Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов осталось освободить

Вооруженные силы Украины должны освободить еще около двух тысяч своих городов и сел, которые сейчас оккупированы РФ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

По его словам, всего городов и сел, которые еще предстоит освободить и восстановить – около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами русской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха.

Зеленский рассказал, как россияне уничтожают всю инфраструктуру на оккупированных территориях, а когда бегут – воруют все оборудование, которое обеспечивало жизнедеятельность города.