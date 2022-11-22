Сенаторы просят Байдена дать Украине БПЛА для атаки на российские корабли

Группа сенаторов США, в которую вошли как республиканцы, так и демократы, призвала администрацию Байдена пересмотреть свое решение не предоставлять Украине передовые беспилотники MQ-1C, или Grey Eagle, пишет The Wall Street Journal.

Эти БПЛА могут помочь Киеву удержать свою территорию и набрать обороты на поле боя, говорится в публикации.

«Долгосрочная выгода от предоставления Украине MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины», - отметили американские законодатели.

По их словам, эксплуатационные характеристики Grey Eagle смогут дополнить существующие системы вооружения, используемые украинскими военными.

Кроме того, группа конгрессменов уверена, что обучение украинских солдат использовать дроны MQ-1C производства General Atomics займет всего 27 дней. Такие беспилотники дадут возможность ВСУ находить и атаковать российские военные корабли в Черном море. Это, в свою очередь, позволит ослабить давление на украинскую экономику и снизить цены на продовольствие в мире.