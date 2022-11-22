В Евросоюзе готовят меры за обход антироссийских санкций

Евросоюз (ЕС) должен стремиться конфисковать активы тех, кто пытается обойти антироссийские санкции, и передавать их Украине, соответствующая директива уже готовится, заявил европейский комиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс.

Крупнейшими государствами, замораживающими активы, являются Бельгия (€3,5 млрд), Люксембург (почти €2,5 млрд), Италия (€2,3 млрд), Германия (€2,2 млрд), Австрия и Ирландия (по €1,8 млрд каждая), Франция (€1,3 млрд) и Испания (более €1 млрд).

Согласно данным, предоставленным The Irish Times, активы принадлежат 1 239 лицам, попадающим под санкции, и 116 компаниям, включенным в санкционный список ЕС из-за их связей с российским вторжением в Украину.

Еврокомиссия (ЕК) надеется в течение нескольких дней запустить директиву, которая позволила бы «не только замораживать активы, но и конфисковать их», отметили в ЕК.