Россияне перешли от воинственности к апатии

В начале ноября сразу в нескольких регионах России по заказу администрации президента России провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне, пишут российские СМИ со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По их словам, данные фокус-групп четко свидетельствуют о том, что россияне не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны.

«Это не уход в оппозицию или полное неприятие «специальной военной операции». Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам», - пояснил один из собеседников.

Он подчеркнул, что эти настроения, по мнению заказчиков соцопросов, не связаны с успешным контрнаступлением украинских войск – и отступлением армии РФ из Херсона. В Кремле считают, что россияне «устали от войны в принципе».

Также собеседники «Медузы», близкие к Кремлю и знакомые с результатами фокус-групп, отметили, что россияне все чаще задаются вопросами о причинах войны (несмотря на активную работу пропагандистов): «С чем связаны трудности, почему они происходят?».

В апреле 2022 года данные аналогичных опросов говорили, что многие россияне действительно настроены «воинственно» – и хотят победы в войне с Украиной.