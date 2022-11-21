Трамп призывает к повторным выборам

«Эти выборы были позором. Когда республиканцы подготовили все к Дню выборов и затем, когда это произошло, республиканские машины по обработке голосов были сломаны. Следует как минимум провести повторные выборы в Аризоне», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По результатам промежуточных выборов в США, Демократическая партия сохранила контроль над Сенатом. Согласно прогнозам, ожидалась так называемая «красная волна», при которой республиканцы получили бы преимущество в нескольких колеблющихся штатах, определивших контроль над Сенатом, однако этого так и не произошло.