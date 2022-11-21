ЦРУ ищет российских агентов

ЦРУ ищет недовольных войной россиян, чтобы сделать из них своих агентов, рассказал заместитель директора ЦРУ по операциям Дэвид Марлоу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Мы ищем по всему миру россиян, которым это так же противно, как и нам. Мы открыты для бизнеса», - сказал Марлоу. Агентство ищет для вербовки военных чиновников, олигархов, руководителей, отметил он.

Война в Украине стала настоящим провалом Владимира Путина, что открыло возможность ЦРУ вербовать недовольных россиян, считает Марлоу. По его словам, президент России растратил возможности влиять на НАТО и Украину.