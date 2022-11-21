Журналисты с болью в душе и тирадой на устах встретили ужасающую картину сожженного дотла Физули, разоренного Агдама, искромсанной ударами орудий Шуши… Канадцы дошли до иранской границы, поражаясь масштабам вандализма и разрушений. Журналистов больше всего потрясло уничтожение памятников культурного наследия и религии, надруганные язычниками мечети.

Несколько недель назад освобожденный Карабах посетила группа канадских журналистов и блогеров. Дэйв Гордон, Шай де Лука, Адам Зиво, Патрик Дэвид Джонсон и другие известные канадские журналисты и блогеры прошли по разрушенным городам и областям живописного Карабах а.

«Мы увидели одну из разрушенных мечетей в 10 километрах от иранской границы», - сразу же написал на своей странице в фейсбуке блогер Дэйв Гордон.

«Здесь повсюду минные поля. Все села были разрушены», - особо подчеркнул на своей твиттер-странице еврейский блогер Адам Зиво.

И на фоне этого апокалипсиса журналиста Шай де Луку потрясла мультикультуральная гармония в самом Азербайджане, особенно роль и место еврейской общины в свете возрождающейся в мире гидры антисемитизма.

Западные журналисты искренне, честно и правдиво описали в своих репортажах выжженную землю, а в умозаключениях – указали на виновника торжества сатанинского бала.

Однако честность и беспристрастность западных журналистов вызвали гнев, ненависть и волну возмущения среди армянской части блогосферы. В большей части представители армянской диаспоры, как и отвратительная часть армянской националистической мысли, подвергли атаке журналистов. Пустили в ход все средства – шантаж, оскорбления и угрозы. После чего Шай де Лука был вынужден из соображений личной безопасности закрыть свои страницы в соцсетях.