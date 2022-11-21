Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az, Тбилиси 04:12

Многим сегодня кажется, что история Михаила Саакашвили, который в последние месяцы пытается убедить власти Грузии в необходимости его освобождения – это история про международную политику, про Россию и США, про выборы, парламенты и президентов. Обозреватели и эксперты упрямо не хотят видеть в этом сюжете ничего, кроме политической составляющей, а потому муссируют заявления высокопоставленных деятелей мирового сообщества по данному вопросу, строят теории заговора, пытаются чуть-ли не под микроскопом разглядеть глубоко запрятанные интересы России и Запада и так далее.

На самом же деле, история Михаила Саакашвили, особенно, в последние десять лет – вовсе не про политику, не про стратегию и даже не про Россию с НАТО. Это – чисто человеческая история, драма выдающегося политика с отчетливыми признаками назревающей трагедии, который в какой-то момент утратил адекватность в восприятии мира и, заодно, интуицию – жизненно необходимое качество для любого, кто имел неосторожность посвятить свою жизнь профессиональной политике. Драма Саакашвили – это история про везение и невезение, про черную и белую полосы, словом, про фарт… Всю жизнь Миша был везунчиком. Казалось, ему благоволила сама природа – вырос в интеллигентной семье, получил прекрасное образование, учился и работал в Нью-Йорке… Мало того, Саакашвили повезло и с его второй половиной – супруга Миши, голландка Сандра Руловс – редкий по нашим взбалмошным временам пример женского обаяния, благородства и мудрости.

Повезло Саакашвили и в том гадюшнике, который представляла собой грузинская политика образца 90-х годов прошлого века: молодой, энергичный, коммуникабельный Миша шел вперед семимильными шагами и, буквально, на глазах преодолел дистанцию от рядового партийного активиста до лидера парламентской фракции правящей партии. Успешным был и его уход в оппозицию – решение, после которого Саакашвили стал стремительно набирать политический вес, и которое, во многом, предопределило «Революцию роз» 2003 года. И это тоже было невероятным везением – в Грузии тех лет, управляемой сотнями криминальных банд и нашпигованной оружием, Саакашвили удалось пройти по лезвию бритвы и получить власть, не выбив при этом ни одного стекла. А затем последовал невероятно успешный и даже, наверное, феерический период президентства, в течение которого Саакашвили сумел провести радикальные реформы, ослабить оппозицию, добиться международного признания… И даже единственный «прокол» Миши – война 2008 года, уже не кажется таковой с высоты дня сегодняшнего, поскольку, исходя из украинского опыта, в Грузии понимают, что четырнадцать лет назад вторжение России было неизбежным.

Возможно, мне возразят, что дело вовсе не в тривиальном везении, а в способности Саакашвили генерировать новые управленческие идеи, а также в той смелости и настойчивости, с которыми он проводил в Грузии политику реформ. Все это, безусловно, так. И все же, никто не убедит меня в том, что Мише постоянно не улыбалась Ее величество Фортуна. Перефразируя Джека Лондона, следует признать, что ветер удачи неизменно дул в спину Михаила Саакашвили. Но, к великому сожалению, мы с вами живем не в сказке, а в реальной жизни, в которой закон сменяемости времен года, пусть и не с такой строгой цикличностью, но рано или поздно распространяется на все, и в том числе, на благоволение фортуны, на замену белой полосы черной. «Черная полоса» для Михаила Саакашвили началась в 2011 году. Могу даже назвать дату – 11 ноября. Именно в этот день все СМИ Грузии опубликовали сенсационную информация, вызвавшую в грузинском обществе реальный шок и неподдельный трепет: Бидзина Иванишвили – самый богатый из здравствующих представителей грузинской нации, загадочный, как Калиостро и таинственный, словно граф Монте-Кристо, неизменно закрытый для публики миллиардер и филантроп опубликовал обращение к нации о том, что он создает оппозиционную партию, чтобы победить на предстоящих в 2012 году парламентских выборах и сменить власть Саакашвили.

И вот тут, хорошо понимая, что противопоставить миллиардам Бидзины ему нечем, Саакашвили начинает нервничать и, как это бывает в таких случаях, делать глупости Вместо того, чтобы следовать мудрой пословице про караван, который, невзирая на помехи, следует своим путем, правящая партия Саакашвили объявила Иванишвили настоящую контрпропагандистскую войну. Но что бы ни делал Миша, рейтинг миллиардера Бидзины Иванишвили и его партии «Грузинская мечта» рос, как на дрожжах. В 2012 году партия Саакашвили проигрывает выборы, и с этого рокового дня неизменный баловень судьбы становится хроническим неудачником. Первая ошибка Миша, сделанная после поражения на выборах 2012 года, заключалась в том, что он отказался слушать людей, которые советовали ему уйти на время из политики и выждать оптимальный момент для возвращения. Так бы, наверняка, поступил любой искушенный политик. Но рационализм и хладнокровие – это не про Мишу. Что и подтвердили дальнейшие события, в которых его провалы следовали один за другим. Отторгнутый новой властью, разочарованный критикой единомышленников, обиженный на свой народ Саакашвили уезжает из страны и, пользуясь славой удачливого реформатора, пробует стать топовым политиком в Украине. Но и тут ему отказало политическое чутье и элементарное чувство меры. Став губернатором Одесской области, Саакашвили, по идее, должен был начать неторопливое и последовательное движение в сторону Киева – то есть, вначале зарекомендовать себя в Одессе сильным организатором и хозяйственником, потом обрести популярность в народе и только после этого обозначить свои претензии на роль политика всеукраинского масштаба.

Но, как выяснилось, неторопливо и последовательно – это тоже не про Мишу. Он так тяжело и болезненно переживал политическое фиаско в Грузии, что его стремление любыми путями сделать политическую карьеру в Украине и доказать оппонентам и злопыхателям свою способность заявить о себе на политическом Олимпе 45-миллионной страны, превратилось, по сути, в навязчивую идею. Саакашвили торопился, нервничал, то и дело срывался, попадал в шумные скандалы и за короткий срок умудрился промотать в Украине своей некогда огромный рейтинг. Правда, при Зеленском ему удалось несколько наладить отношения с властью, но реальных полномочий он так и не получил – ни к чему не обязывающий и ничего не решающий пост главы президентского Совета по реформам даже по форме выглядел не слишком престижно. Что обычно говорит в углу ринга тренер боксеру, который, пропустив несколько прямых ударов в голову, начинает злиться и терять контроль? «Успокойся! - призывает наставник. – Держи себя в руках, не нервничай, не раскрывайся, выжидай, как следует готовь атаки и только потом бей…» В боксе, как и в любом спорте, тот, кто злится, обязательно проиграет. А политика – это тот же бокс, только куда более беспощадный… Мишу подвела не мировая политика, не Путин или Байден, не оппозиция и не власть. Его подвели злость на весь мир, не оценивший его заслуг, желание добиться успеха назло всем, постоянная и ничем не оправданная спешка, а также болезненная нетерпеливость и нежелание брать тайм-аут даже тогда, когда об этом говорят все вокруг. В результате, явно затянувшаяся «черная полоса», примириться с которой Миша не мог и не хотел, привела его, пожалуй, к самой большой ошибке в жизни – решению вернуться в Грузию. В ту самую страну, где у власти находятся его смертельные враги и где на него было заведено сразу несколько уголовных дел.

Важно отметить, что влиятельные покровители и друзья Саакашвили на Западе неоднократно предостерегали его от возвращения в Грузию, ему прямым текстом говорили, что на родине его ждет неминуемый арест и что помочь ему, скорее всего, им не удастся. Справедливости ради отмечу, что большинство обвинений в адрес Саакашвили к разряду сфабрикованных никак не отнесешь – следует понимать, что в такой стране, как Грузия начала 2000-х годов, провести в сжатые сроки крупномасштабные реформы, не снимая белых перчаток и не нарушая закон было невозможно даже теоретически. Это была палка о двух концах – с одной стороны, отсутствие процедур давало Саакашвили возможность стремительно реформировать страну, на что, при соблюдении процедуральных актов, ушли бы столетия. Но с другой, стоит лишь раз «не заметить» букву закона, и это «близорукость» примет хронический характер. Я это к тому, что европейцы и американцы прекрасно осведомлены о грехах Михаила Саакашвили периода его президентства. Тем не менее, учитывая несомненные заслуги Миши в превращении Грузии в некое подобие цивилизованного государства, они пришли с нынешними властями к неформальному соглашению – официальный Тбилиси прекращает уголовное преследование Саакашвили, а Запад взаимен гарантирует, что экс-президент никогда не вернется в Грузию.

Нарушив эту договоренность и вернувшись на родину, Саакашвили поставил Запад в безвыходное положение, поскольку ни США, ни Евросоюз не могут требовать от правительства Грузии проигнорировать букву закона и не возобновлять уголовные дела против Саакашвили только из-за того, что когда-то он был президентом. Это действительно противоречит всем правилам: неформально шепнуть на ушко – это пожалуйста, но официально требовать от властей суверенного государства нарушить закон, Запад не станет. Возвращение Саакашвили в Грузию было огромной ошибкой. Следует понять, что в стране не было революционных настроений, и даже среди тех, кто голосовал за его партию, лишь очень немногие были готовы выйти на улицы и бодаться с системой, как это происходит сегодня в Иране. В итоге произошло то, что и следовало ожидать: сразу по пересечении государственной границы Саакашвили арестовали и при достаточно спокойной реакции грузинского общества посадили его в тюрьму. Впрочем, трагедия Саакашвили не в том, что в настоящее время он сидит за решеткой – как говорится, не он первый, не он последний. Главный вопрос, как долго это продлится?

Как известно, последние 20 лет Саакашвили упорно боролся против России. Причем, учитывая его энергию, неизменно находился в первых рядах влиятельных деятелей, беспрестанно критиковавших политику Кремля. В этом – суть натуры Саакашвили, который, покинув Грузию, не мог спокойно сидеть на одном месте, читать лекции в университетах и вообще вести размеренную и безмятежную жизнь экс-президента Грузии, пользующегося неизменной благожелательностью Запада. Поскольку Саакашвили из тех, кому подавай бурю, шторм и утлую лодчонку, которая непременно должна оказаться в центре буйства стихии. Сегодня мы наблюдаем решающее, смертельное противостояние России и западного мира. На острие войны двух миров находится Украина – та самая страна, в которой Саакашвили, будучи титулованным политиком, жил много лет, пользовался доверием власти и даже имел на нее вполне определенное влияние. Трагедия Саакашвили заключается в том, что именно сейчас он должен был быть в Киеве, в самом центре событий, в гуще борьбы, которую вел всю свою жизнь – давать по десять интервью в день, спешить на встречи с высокопоставленными политиками, принимать участие в различных международных конференциях в поддержку Украины, словом, писать историю. Потому, что участвовать с украинским народом в войне с Россией – это и есть суть Саакашвили, его предназначение, как политика, главная борьба всей его жизни.