Сегодняшний гость Эйнуллы Фатуллаева известный российский публицист и политический обозреватель, экс-депутат и политтехнолог Леонид Радзиховский.

Сможет и готова ли Россия остановить безнадежную военную кампанию в Украине? Какие угрозы представляет для России и всего региона эта интервенция? Последуют ли тектонические геополитические сдвиги? И что ожидает постсоветское пространство?

Смотрите увлекательную беседу сегодня, 23 ноября, в 21:00 по бакинскому времени на haqqin.az и Youtube-канале журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

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