В своей очередной аналитической сводке аналитики пишут, что кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что украинские военные стремятся вторгнуться в Белгородскую область, другие российские источники же отмечают, что российским войскам необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения Киева.

Кремль, возможно, создает информационный фон для атаки под чужим флагом в Белгородской области в попытке вернуть общественную поддержку войне в Украине. Так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Российские заявления о неизбежном нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность, чтобы она поддержала войну, пишут эксперты ISW.

По их мнению, эти "нелепые предположения о фантастическом украинском вторжении в Россию" также могут быть частью плана Кремля по признанию и умиротворению радикальных сторонников войны. У Украины нет стратегического интереса во вторжении в Россию, и она не способна сделать это в таких масштабах, указывают они.

При этом, отмечают эксперты, поддержка бессмысленного вторжения России снижается среди жителей приграничных регионов и остальной части РФ после мобилизации и военных неудач.