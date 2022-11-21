Россия готовит атаку под чужим флагом в Белгородской области? данные ISW
Кремль, возможно, создает информационный фон для атаки под чужим флагом в Белгородской области в попытке вернуть общественную поддержку войне в Украине. Так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).
В своей очередной аналитической сводке аналитики пишут, что кремлевские пропагандисты начали выдвигать гипотезы о том, что украинские военные стремятся вторгнуться в Белгородскую область, другие российские источники же отмечают, что российским войскам необходимо восстановить контроль над Купянском Харьковской области, чтобы минимизировать угрозу нападения Киева.
Российские заявления о неизбежном нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность, чтобы она поддержала войну, пишут эксперты ISW.
По их мнению, эти "нелепые предположения о фантастическом украинском вторжении в Россию" также могут быть частью плана Кремля по признанию и умиротворению радикальных сторонников войны. У Украины нет стратегического интереса во вторжении в Россию, и она не способна сделать это в таких масштабах, указывают они.
При этом, отмечают эксперты, поддержка бессмысленного вторжения России снижается среди жителей приграничных регионов и остальной части РФ после мобилизации и военных неудач.