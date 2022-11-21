Взрывы в Иерусалиме: много раненых новость дополнена; обновлено; видео
Утром 23 ноября на окраине Иерусалима прогремело два взрыва на автобусных остановках. Был убит один человек и ранены 18. Полиция считает, что взрывы были комбинированным терактом, сообщает радио Kan.
"Подозрение на комбинированный теракт в Иерусалиме - сегодня утром около 07:00 на автобусной остановке на перекрестке Гиват-Шауль сработало взрывное устройство. Через полчаса возле автобусной остановки на перекрестке Рамот прогремел еще один взрыв", - говорится в заявлении полиции. Пострадавшие доставлены в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.
По словам полиции, взрывы, произошедшие с интервалом примерно в 30 минут, были, по-видимому, нападением палестинцев. Правоохранители предполагают, что взрывные устройства подложили в сумки, оставленные около остановок общественного транспорта. Сейчас полиция проверяет другие остановки в городе.
Въезды в столицу временно перекрыли. Министр обороны Бени Ганц проводит экстренное совещание с представителями силовых структур.
Пока никто не взял на себя ответственность за теракт. ХАМАС и "Исламский джихад" приветствовали теракты. По их мнению, они стали "реакцией на сионистскую оккупацию".
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На автобусной остановке у въезда в Иерусалим произошел взрыв. На месте пострадали несколько человек. По предварительным данным Службы скорой помощи, пострадали десять человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщают израильские СМИ.
Также сообщается, что на перекрестке Рамот в Иерусалиме прогремел еще один взрыв.