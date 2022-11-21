Дорога из Крыма под контролем HIMARS

Россия начала расширять дорогу через Арабатскую стрелку (песчаную косу) в Крыму, чтобы улучшить логистику, а дорога через Армянск (город на севере полуострова) теперь находится в зоне действия HIMARS ВС Украины, и ее опасно использовать, передает The Insider.

По данным украинского Центра национального сопротивления, дорога на Арабатской стрелке нужна России для переброски техники на юг Украины.

OSINT-аналитик DefMon также считает, что основная дорога из Крыма теперь находится под огневым контролем HIMARS. По его словам, сейчас дорога через Арабатскую стрелку явно не приспособлена для интенсивного движения. Единственная подходящая для переброски техники дорога лежит через Крымский мост.