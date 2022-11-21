Патрушев прилетел в Ереван
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Армению, сообщила в среду пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Согласно сообщению, в Ереване Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. Встреча пройдет перед саммитом на высшем уровне, который состоится в Ереване в этот же день при участии лидеров всех стран-членов ОДКБ, а также генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.