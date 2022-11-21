Неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart в городе Чесапик штата Вирджиния. Об этом сообщает телекомпания ABC со ссылкой на полицию.

По словам силовиков, преступник ликвидирован. Сообщается, что он действовал в одиночку. Были убиты около 10 человек. Число раненых неизвестно.

Правоохранители заявили, что получили звонок с сообщением о стрельбе в 22:12 по местному времени.

В сети, ссылаясь на очевидцев, сообщают, что огонь открыл ночной менеджер магазина в комнате отдыха. Официально эта информация не подтверждена.