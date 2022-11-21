Высокопоставленный представитель командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) убит в Сирии в результате взрыва бомбы. Об этом сообщило в среду иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на управление по связям с общественностью КСИР.

По данным агентства, полковник Дауд Джафари накануне утром погиб от взрыва заложенной израильскими агентами бомбы на обочине дороги близ Дамаска.