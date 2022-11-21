В Сирии убит полковник элитных частей Ирана новость дополнена
Высокопоставленный представитель командования Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) убит в Сирии в результате взрыва бомбы. Об этом сообщило в среду иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на управление по связям с общественностью КСИР.
По данным агентства, полковник Дауд Джафари накануне утром погиб от взрыва заложенной израильскими агентами бомбы на обочине дороги близ Дамаска.
תמונתו של אל"מ דאוד ג'עפרי, שחוסל בדמשק, ליד בכירי משמרות המהפכה והמנהיג העליון של איראן. pic.twitter.com/ZRzZGmRhkZ— אינטלי טיימס - Intelli Times (@IntelliTimes) November 23, 2022