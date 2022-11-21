В Армении проверят имущество Пашиняна, Хачатуряна и других госчиновников
Комиссия по предотвращению коррупции обратилась в Службу национальной безопасности Армении для проверки имущества всех госчиновников, сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, в переданный в СНБ список включены высокопоставленные чиновники, включая премьер-министра, вице-премьеров, президента, спикера парламента, депутатов и т.д.
СМИ отмечают, что в Армении с 2023 по 2026 год будет поэтапно внедряться система всеобщего декларирования доходов. На первом этапе изменения коснутся лиц, занимающих общественные должности или должности в общинах, акционеров компаний, обороты которых по данным на 2022 год превышали 1 млрд драмов.