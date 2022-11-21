В Кыргызстане на командира украинского батальона «Туран» завели дело

«ГКНБ официально сообщает, что заявление данного гражданина противоречит позиции официальных властей Кыргызстана. Напомним, Кыргызстан придерживается нейтралитета в событиях между Россией и Украиной», — говорится в релизе ведомства.

В пресс-релизе также говорится, что в декабре 2021 года Алмаз Кудабек уулу выехал в Украину как трудовой мигрант. В настоящий момент начато следствие по статье 256 «Участие гражданина Кыргызстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта» УК КР.

Агентство пишет, что до начала войны в Украине Алмаз Кудабек уулу находился на территории России, работал разнорабочим, в частности, парикмахером. Сообщается также, что ГКНБ Кыргызстана возбудило в отношении него уголовное дело.

Также сообщается, что посольство Кыргызстана в Украине установило с ним контакт, ему предлагали вернуться на родину. Однако Кудабек уулу отказался и отправился в подразделение территориальной обороны.