На саммите ОДКБ ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудят отдельно

Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудят на саммите ОДКБ отдельно, сказал заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передают армянские СМИ.

"Сегодня эта обстановка будет обсуждаться отдельным вопросом на уровне министров и на уровне глав государств, поэтому давайте дождемся результатов", - сказал Семериков.

По его словам, будет сделано заявление на уровне министров.