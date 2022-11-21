У России заканчиваются иранские дроны? Британская разведка
Россия, скорее всего, израсходовала почти все иранские дроны, которые были у нее в запасе. Об этом сказано в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.
По словам экспертов, в последнее время российские войска старались наносить удары дронами по медицинским учреждениям и другим важным объектам, если обнаруживали их.
"Россия, вероятно, задумала кампанию с БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет. Но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были обезврежены", - сообщает британская разведка.
Военные отмечают, что об ударах иранских дронов-камикадзе публично не сообщалось с 17 ноября 2022 года.
"Россия, вероятно, почти исчерпала свой текущий запас, но, вероятно, будет пытаться его пополнить", - предполагают в Лондоне. Эксперты утверждают, что закупить беспилотники за границей Москва может быстрее, чем произвести новые крылатые ракеты самостоятельно.