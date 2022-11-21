Россия, скорее всего, израсходовала почти все иранские дроны, которые были у нее в запасе. Об этом сказано в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

По словам экспертов, в последнее время российские войска старались наносить удары дронами по медицинским учреждениям и другим важным объектам, если обнаруживали их.

"Россия, вероятно, задумала кампанию с БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет. Но этот подход имел ограниченный успех. Большинство запущенных БПЛА были обезврежены", - сообщает британская разведка.