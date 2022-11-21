Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN Portugal рассказал, что партнеры Украины по-разному отреагировали на начало российского вторжения, в частности, власти Германии еще до начала военных действий предложили Киеву сдаться и не продолжать конфликт.

По словам Джонсона, Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, то случится катастрофа, поэтому лучше побыстрее со всем закончить, а Украине – сдаться.

Джонсон добавил, что Франция, в свою очередь, до начала боевых действий считала, что конфликт не перерастет в открытое военное противостояние. Он также выступил с критикой в адрес итальянского правительства, которое на тот момент возглавлял Марио Драги, из-за того, что оно отказалось поддержать позицию других государств в связи с зависимостью от российских углеводородов.