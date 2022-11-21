В Москве загорелась резиденция посла Алжира

В московской резиденции посла Алжира произошел пожар, сообщили российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

"На улице Спиридоновка в центре Москвы произошел пожар в здании резиденции посла Алжира", - подтвердили спасатели. По словам источников, возгорание началось из-за короткого замыкания. Огонь оперативно потушили. О пострадавших не сообщается.

"Принятыми мерами в 11:26 открытое горение ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что происходит возгорание на втором этаже трехэтажного административного здания старой постройки ", - сказали в пресс-службе московского ГУ МЧС.

В ликвидации пожара были задействованы 16 единиц техники и 61 человек личного состава.