Гендиректор МАГАТЭ и глава «Росатома» встретились в Стамбуле

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава российского «Росатома» Алексей Лихачев провели переговоры в Стамбуле. Они обсудили создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС, пишут российские СМИ и пресс-служба МАГАТЭ.

Переговоры провели «для консультаций по вопросам эксплуатации, связанным с безопасностью Запорожской АЭС в Украине, и по срочному установлению зоны ядерной безопасности и защиты», сообщает международная организация. Другие подробности переговоров не разглашаются. Российская сторона пока никак не комментировала встречу.

Ранее заместитель главы агентства, руководитель департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков заявил, что по ситуации вокруг ЗАЭС «есть продвижение».

«Есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат», — сказал он.