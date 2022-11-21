Эвакуация из Киева возможна. Кличко назвал условие

Киевлян может ожидать "худшая зима со времен Второй мировой войны", и если ситуация сложится по худшему сценарию, возможна эвакуация части жителей города, сказал мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью BILD.

По его словам, жителям Киева следует приготовиться к "худшему сценарию" повсеместного отключения электроэнергии при низких температурах.

"Надо также готовиться к худшему сценарию. Это может произойти, если будет повсеместное отключение электроэнергии, а температура будет еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко", - заявил Кличко.