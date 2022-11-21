В Украине хотят запретить РПЦ
В Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви в Украине. Об этом сообщает украинский 5 канал.
Инициаторами законопроекта стали народный депутат Николай Княжицкий и его коллеги из "Европейской солидарности".
Данным законом будет предусматриваться полный запрет каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в какой-либо форме подчиненность РПЦ в канонических, организационных и других вопросах.