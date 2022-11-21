Алиев в Сербии ОБНОВЛЕНО; ФОТО

23 ноября в столице Сербии Белграде состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.

На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Сербии, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Сербии Александр Вучич встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Президенты обошли строй почетного караула.

Члены сербской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а представители государства и правительства Азербайджана - президенту Александру Вучичу.

*** 13:27

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл с официальным визитом в Сербию, сообщает официальный сайт главы государства.

В белградском аэропорту «Никола Тесла» в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Алиева встретил президент Сербии Александар Вучич.