Алиев в Сербии ОБНОВЛЕНО; ФОТО
23 ноября в столице Сербии Белграде состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.
На площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Сербии, в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Сербии Александр Вучич встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Президенты обошли строй почетного караула.
Члены сербской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а представители государства и правительства Азербайджана - президенту Александру Вучичу.
*** 13:27
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл с официальным визитом в Сербию, сообщает официальный сайт главы государства.
В белградском аэропорту «Никола Тесла» в честь президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Алиева встретил президент Сербии Александар Вучич.