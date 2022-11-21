Турция, Россия и Иран осудили действия террористов в Сирии

Турция, Россия и Иран как страны-гаранты астанинского процесса осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Они готовы и дальше взаимодействовать для борьбы с терроризмом. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении по итогам 19-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

"Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе трансграничные атаки и инфильтрацию", - говорится в заявлении.

"Осудили растущее присутствие и активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на объекты гражданской инфраструктуры и лагеря внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые приводят к жертвам среди мирных жителей", - сказано в документе.

Анкара, Москва и Тегеран "подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии".