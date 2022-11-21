«Формула-1» хочет остаться в Азербайджане

Руководство «Формулы-1» ведет переговоры о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана, срок действия которого истекает в 2023 году, сообщает BBC.

По данным издания, договор должен быть продлен на 10 лет.

Отмечается, что руководство «Формулы-1» планирует провести в 2023 году шесть спринтерских гонок, в том числе впервые в Азербайджане (а также в Австрии, Бельгии, Катаре, США и Бразилии).

Также сообщается, что босс «Формулы-1» Стефано Доменикали ведет переговоры с азербайджанскими властями о переносе сроков проведения Гран-при Азербайджана в 2023 году с 30 апреля на 23-е. Уточняется, что на этот шаг руководство «королевских гонок» вынуждено пойти из-за «неизбежного» решения об отмене этапа в Китае в связи с COVID-19. Окончательное решение по поводу переноса сроков гонки в Баку еще не принято.