Под ударом весь экспорт российской нефти из Новороссийска наш комментарий
Сегодня, 23 ноября, состоится встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются установить лимит цен на российскую нефть. При этом ожидается, что страны G7 одобрят данный ценовой «потолок» синхронно с ЕС.
Запад давно обсуждает план ограничения стоимости для российской нефти, рассчитывая таким образом сократить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Ранее в Европе была признана необходимость подобных действий, однако страны-члены ЕС пока что не договорились относительно некоторых деталей, включая сам уровень цен за нефть. Решения здесь принимаются лишь при единогласном одобрении, а ряд членов союза ранее высказывали возражения против такого шага. Но постепенно процесс согласования данного вопроса продвигался, и теперь настал момент принятия окончательного решения.
Что касается США, то они были одними из первых, кто инициировал обсуждение вопроса о лишении Москвы чрезмерных нефтедоходов. Согласно предложенному Западом плану, начиная с 5 декабря компании ЕС и Великобритании продолжат предоставлять комплекс услуг, связанный с транспортировкой по морю, а также с вопросами страхования, финансовыми и брокерскими операциями, обеспечивающими процесс распределения российской нефти по всему миру, но лишь в том случае, если нефть будет закупаться по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ценовые ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.
По сообщениям СМИ, союзники ранее обсуждали возможность установления ценового потолка между 40 и 60 долларами за баррель. Цель таких ограничений – удержать российскую нефть на рынке, но при этом, с одной стороны, избежать скачков цен, а с другой – сократить доходы Москвы.
Подобного рода точечные удары всегда вызывают сомнения и таят немало опасностей. Не случайно участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм регулирования цен, а также считают его избыточным, поскольку в последнее время российская нефть и без того не пользуется чрезмерным спросом.
Тем не менее, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, сегодня США и союзные им страны планируют договориться о «потолке» цен на российскую нефть, но уже в пределах 60–70 долларов. Причем Запад считает именно эти ограничения наиболее значимыми из всех санкций против Москвы, поскольку нефть является для России основным источником доходов и экспорта. Причем ЕС планирует ограничить предоставление судам, перевозящим нефть по цене выше лимита, ряд услуг на 90 дней, а не на постоянной основе, как планировалось ранее.
Да, сегодня для Европы основной интерес представляет именно цена на российскую нефть. На европейских нефтеперерабатывающих заводах образовался избыток нефти, и эти запасы значительно превысили потребности региона. Дело в том, что многие компании закупились нефтью в ожидании ее возможного дефицита из-за потенциального вступления в силу запрета ЕС на поставки топлива из РФ. По мнению экспертов, подобные опасения не оправдались, так как после начала Россией войны в Украине было заключено множество соглашений по поставкам нефти с Бразилией, Канадой и США.
Учитывая имеющийся профицит, Брюссель может не опасаться ультимативных предупреждений российских властей об отказе от продажи своей нефти странам, одобрившим указанный потолок. К тому же этот ультиматум кажется несерьезным, так как Москве в таком случае просто некуда будет сбывать нефть, которую она сегодня продает в основном Китаю и Индии примерно по таким же ценам, ведь рынок этих государств не безразмерный.
Вопрос о том, куда Россия станет сбывать свою нефть, как никогда актуален. ЕС намерена полностью от нее отказаться, из стран СНГ в ней нуждаются лишь Беларусь да Армения, которых Москва будет обеспечивать в любом случае. В Америке российская нефть никогда не была привлекательной, а у африканских стран низкая платежеспособность. Но, видимо, Москве придется сбывать свою нефть за бесценок в Африку, а также Китаю с Индией, которые обязательно воспользуются выпавшим случаем для продолжения своей демпинговой политики.
И словно мало было всех этих бед, так с 1 декабря еще и Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для судов, перевозящих российскую нефть, если эти суда не обзаведутся страховым покрытием – такой циркуляр турецкий Минтранспорт уже направил судовладельцам. Но российским нефтяникам получить страховку в рамках нового санкционного режима станет практически невозможно: она будет доступна лишь танкерам, которые перевозят нефть по цене ниже установленного «потолка».
Следует отметить, что санкции, направленные на страховые услуги, станут практически тотальными. К ним уже присоединилась Британия, где базируется «Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев» (International Group of P&I Clubs, или IG P&I), объединяющая 13 крупнейших страховщиков Англии, США, Скандинавии, Японии и т.д., которые в сумме обеспечивают страховкой около 90% тоннажа морских судов в мире. Новые правила Турции связаны с соблюдением европейских санкций, хотя формально она к ним не присоединялась. Теперь под ударом может оказаться весь экспорт российской нефти из Новороссийска, а это примерно 650 тысяч баррелей в сутки.
Удавка на шее российской торговли нефтью неумолимо стягивается. И как бы Москва ни грозилась последствиями, возможностей для реванша у нее остается все меньше. Или ей придется пойти на согласие с «потолком», или же просто отказаться от продажи нефти, без чего страна попросту не проживет. До сих пор Россия упорно не соглашалась с поражениями как на фронте, так и в экономике, но теперь, думается, ей придется официально признать свое фиаско.