Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:35

Сегодня, 23 ноября, состоится встреча представителей 27 стран ЕС, которые постараются установить лимит цен на российскую нефть. При этом ожидается, что страны G7 одобрят данный ценовой «потолок» синхронно с ЕС. Запад давно обсуждает план ограничения стоимости для российской нефти, рассчитывая таким образом сократить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Ранее в Европе была признана необходимость подобных действий, однако страны-члены ЕС пока что не договорились относительно некоторых деталей, включая сам уровень цен за нефть. Решения здесь принимаются лишь при единогласном одобрении, а ряд членов союза ранее высказывали возражения против такого шага. Но постепенно процесс согласования данного вопроса продвигался, и теперь настал момент принятия окончательного решения.

Что касается США, то они были одними из первых, кто инициировал обсуждение вопроса о лишении Москвы чрезмерных нефтедоходов. Согласно предложенному Западом плану, начиная с 5 декабря компании ЕС и Великобритании продолжат предоставлять комплекс услуг, связанный с транспортировкой по морю, а также с вопросами страхования, финансовыми и брокерскими операциями, обеспечивающими процесс распределения российской нефти по всему миру, но лишь в том случае, если нефть будет закупаться по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ценовые ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года. По сообщениям СМИ, союзники ранее обсуждали возможность установления ценового потолка между 40 и 60 долларами за баррель. Цель таких ограничений – удержать российскую нефть на рынке, но при этом, с одной стороны, избежать скачков цен, а с другой – сократить доходы Москвы. Подобного рода точечные удары всегда вызывают сомнения и таят немало опасностей. Не случайно участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм регулирования цен, а также считают его избыточным, поскольку в последнее время российская нефть и без того не пользуется чрезмерным спросом.

Тем не менее, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, сегодня США и союзные им страны планируют договориться о «потолке» цен на российскую нефть, но уже в пределах 60–70 долларов. Причем Запад считает именно эти ограничения наиболее значимыми из всех санкций против Москвы, поскольку нефть является для России основным источником доходов и экспорта. Причем ЕС планирует ограничить предоставление судам, перевозящим нефть по цене выше лимита, ряд услуг на 90 дней, а не на постоянной основе, как планировалось ранее. Да, сегодня для Европы основной интерес представляет именно цена на российскую нефть. На европейских нефтеперерабатывающих заводах образовался избыток нефти, и эти запасы значительно превысили потребности региона. Дело в том, что многие компании закупились нефтью в ожидании ее возможного дефицита из-за потенциального вступления в силу запрета ЕС на поставки топлива из РФ. По мнению экспертов, подобные опасения не оправдались, так как после начала Россией войны в Украине было заключено множество соглашений по поставкам нефти с Бразилией, Канадой и США. Учитывая имеющийся профицит, Брюссель может не опасаться ультимативных предупреждений российских властей об отказе от продажи своей нефти странам, одобрившим указанный потолок. К тому же этот ультиматум кажется несерьезным, так как Москве в таком случае просто некуда будет сбывать нефть, которую она сегодня продает в основном Китаю и Индии примерно по таким же ценам, ведь рынок этих государств не безразмерный. Вопрос о том, куда Россия станет сбывать свою нефть, как никогда актуален. ЕС намерена полностью от нее отказаться, из стран СНГ в ней нуждаются лишь Беларусь да Армения, которых Москва будет обеспечивать в любом случае. В Америке российская нефть никогда не была привлекательной, а у африканских стран низкая платежеспособность. Но, видимо, Москве придется сбывать свою нефть за бесценок в Африку, а также Китаю с Индией, которые обязательно воспользуются выпавшим случаем для продолжения своей демпинговой политики.