Цены на газ в Европе подскочили после заявлений «Газпрома»

Стоимость фьючерсов на газ нидерландского хаба TTF на бирже ICE в Лондоне в среду подскочила больше чем на 10% на фоне заявлений «Газпрома» перекрыть последний канал поставок из России в Евросоюз, передает Moscow Times.

Контракты на декабрь дорожали на 12% и впервые за месяц пробили отметку 1400 долларов за тысячу кубометров, прежде чем сократить рост до 9%. Фьючерсы на январь подорожали на 9% и стоят 1477 долларов за тысячу кубов, февральские контракты торгуются почти по 1500 долларов.

Накануне «Газпром» объявил, что с понедельника, 28 ноября, начнет сокращать прокачку газа в ЕС через газотранспортную систему Украины, которая стала последним каналом поставок после того, как были остановлены газопроводы «Ямал-Европа» (в мае) и «Северный поток» (в августе). Российская компания заявила, что в Украине «оседает» газ, который предназначен для Молдовы: с начала ноября такой дисбаланс составил 24,945 млн кубометров, а накопленным итогом достиг 52,25 млн кубов.

И хотя Киев и Кишинев опровергли воровство газа, сообщив, что в Украине копится резерв молдавского сырья, а сам трубопровод в направлении страны работает в реверсном режиме, «Газпром» непреклонен.