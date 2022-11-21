Эрдоган: операции Турции в Ираке и Сирии – это только начало

«Антитеррористические операции с участием ВВС, артиллерии и ударных БПЛА – это только начало», - подчеркнул он.

Турция начнет наземную антитеррористическую операцию в наиболее верное для страны время, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре, передает Anadolu.

Президент Турции призвал Сирию и Ирак не беспокоиться в связи с антитеррористическими операциями турецкой армии. «Анкара уважает территориальную целостность соседних стран. Единственная цель Турции – безопасность государства и населения», - подчеркнул он.

Эрдоган подчеркнул, что истинная причина давления на Анкару – укрепление позиций Турции как регионального лидера. «Мы сталкивались с предвзятостью в ходе переговоров по членству в ЕС. То же самое произошло в ходе кризиса с участием Турции в программе F-35. Мы также стали свидетелями двойных стандартов в момент отзыва с турецкой территории систем ПВО, в ходе диалога по Кипру, в миграционной и энергетической сферах», - отметил глава турецкого государства.

Эрдоган также отметил, что у Турции есть все возможности для оперативного расследования и привлечения к ответственности всех причастных к терактам. Президент Турции указал, что расследование выявило организаторов теракта в турецком мегаполисе - террористов, орудующих на сирийской территории (сирийское крыло террористов РКК).

По его словам, заверения отдельных стран о недопустимости угрозы в отношении Турции с подконтрольных им сирийских территорий, так и остаются на словах. «Каждое заявление Турции основывается на непререкаемых реалиях, имеет четкую причину. Если стороны договоренностей по Сирии не выполняют своих обязательств [по зачистке приграничных районов от террористов - ред.], то Турция оставляет за собой право своими силами устранять угрозы нацбезопасности», - подчеркнул Эрдоган