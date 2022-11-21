Купите дом своей мечты с Kapital Bank

Kapital Bank предлагает всем, кто хочет приобрести дом или квартиру, внутренний ипотечный кредит на выгодных условиях. Ставка по внутренней ипотеке начинается от 5% годовых. Данный ипотечный продукт на сегодняшний день является одним из самых выгодных на рынке, воспользоваться им можно сразу, не дожидаясь выделения специального лимита.

Минимальная сумма внутренней ипотеки составляет 20 тыс. манатов, максимальная — 500 тыс. манатов. Срок кредитования варьируется от 1 года до 20 лет. Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 15% от стоимости недвижимости, а при покупке жилья у строительных компаний-партнеров Kapital Bank взнос составит 20%. Лица как с официальным, так и с иным доходом могут легко и быстро подать заявку на внутреннюю ипотеку Kapital Bank через портал https://ipoteka.kapitalbank.az/.