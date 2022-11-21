Азербайджанские школьники вернулись из США с 18 золотыми медалями!
Завоевав 36 наград на международном конкурсе знаний, ученики LANDAU School успешно представили нашу страну.
Учащиеся действующей в Баку частной общеобразовательной школы LANDAU School приняли участие в финальном туре международной олимпиады знаний The World Scholar's Cup, прошедшей в Yale University – престижном высшем учебном заведении США.
Чтобы выйти в организованный в Йельском университете финал, который проводится ежегодно с участием более 15 000 школьников из около 70 стран, азербайджанские школьники добились успехов на первых двух этапах олимпиады знаний – в турах Local, прошедшем в Баку, и Global, состоявшемся в Дубае.
В финале конкурса ученики LANDAU School завоевали 18 золотых и 18 серебряных медалей: Кямран Гусейнов – 4 золотые, 4 серебряные, Фатима Алиева – 4 золотые, 3 серебряные, Мурад Хидаятзаде – 4 золотые, 1 серебряная, Зияд Исмаилов – 2 золотые, 4 серебряные, Исмаил Гурбаналиев – 2 золотые, 3 серебряные, Расул Исмаилов – 2 золотые, 3 серебряные (https://youtube.com/shorts/wZRvmgpkpeM).
Отметим, что LANDAU School, начавшая свою деятельность в 2018 году, занимает уникальное положение в сфере образования за счет применения методологических инноваций в соответствии с современной педагогической практикой. В настоящее время школа, где преподавание ведется на азербайджанском, русском и английском языках, насчитывает более 3 000 учеников, будучи одной из крупнейших частных средних учебных заведений на Кавказе.
В LANDAU Education Group, помимо крупнейшего проекта LANDAU School, входят также такие проекты, как LANDAU Kindergarten (детский сад), LANDAU PreSchool (дошкольное образовательное учреждение), курсы PreLANDAU (подготовка к поступлению в LANDAU School, а также курсы для желающих улучшить свои знания по математике и английскому языку для учеников других школ), LANDAU Academy (курсы повышения квалификации преподавателей) и образовательный центр Leznik & Co. (подготовительные курсы для абитуриентов, готовящихся к поступлению в местные и зарубежные вузы).