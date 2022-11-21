В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Ханкенди сепаратистское правительство "НКР" объявило еще об одном сенсационном решении. Как сообщают армянские СМИ, новым министром иностранных дел "НКР" станет известный армянский дипломат, экс-глава МИД Армении, один из ястребов в правительстве Кочаряна - Вардан Осканян.

Отметим, что сегодня так называемый глава МИД "НКР" Давид Бабаян был отправлен в отставку.

Напомним, что на протяжении долгих лет Вардан Осканян в качестве министра иностранных дел Армении принимал активное участие в карабахском урегулировании, является одним из лучших специалистов по карабахскому урегулированию и выступает с реакционных позиций, будучи сторонником провозглашения второго армянского государства.