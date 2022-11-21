В Ереване призвали Путина вернуть солдат и братство

Родственники без вести пропавших и погибших военнослужащих во время Второй Карабахской войны 23 ноября провели акцию протеста в Ереване, сообщают армянские СМИ.

Протестующие шествием направились к зданию посольства России в Армении. У них в руках плакаты с надписями на армянском и русском языках с надписями: «Путин, верни наших сыновей», «Не дайте рухнуть братству между Арменией и Россией», «Владимир Владимирович, помогите нам вернуть наших детей» и другие.

Участники акции перекрыли улицу Закияна напротив здания посольства России в Армении.

«Мы готовились к визиту Путина три дня. Несколько дней назад мы отправили письмо в администрацию Путина, чтобы он нашел время в ходе своего визита в Армению и встретился с 3-4 родителями, выслушал нас. Ответили, что письмо направлено в МИД России, нас проинформируют», - рассказал родственник погибшего военнослужащего Арсен Гукасян.