Посол Британии пришел в Минздрав Азербайджана

В пресс-службе министерства рассказали, что министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил Фергуса Олда с назначением на пост посла Великобритании в Азербайджане. Министр подчеркнул, что азербайджано-британские отношения имеют тенденцию динамичного развития. По его словам, между странами существуют многогранные рациональные отношения, охватывающие многие сферы.

В своей речи Теймур Мусаев отметил, что сфера здравоохранения в Великобритании находится на очень высоком уровне, а британская система здравоохранения (National Health Service - NHS) - одна из самых эффективных в мире: «Медицина Великобритании отличается внедрением в клиническую практику инновационных препаратов и высокопрофессиональной подготовкой медицинского персонала. Помимо этого, медицинские университеты славятся качеством образования и выпуском высококлассных специалистов. Так, три медицинские школы Великобритании входят в первую десятку рейтинга лучших медвузов мира».

Подчеркнув важную роль среднего и младшего медицинского персонала для устойчивого развития системы здравоохранения, Теймур Мусаев выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества между министерствами здравоохранения двух стран. Он выразил надежду на дальнейшее успешное развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской науки и в других областях.

В свою очередь, Фергус Олд подчеркнул, что Великобритания уделяет особое внимание отношениям с Азербайджаном. Было отмечено, что для повышения эффективности системы здравоохранения двух стран есть все необходимые инструменты по взаимодействию в сфере медицинского образования. Фергус Олд также подчеркнул необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в постковидный период.

Стороны также обсудили текущее состояние азербайджано-британского сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки и потенциальные возможности его развития.