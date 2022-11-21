Эмин Амруллаев: учитель начальных классов получает больше директора НИИ

«В настоящее время заработная плата учителей начальных классов выше, чем у директора любого научно-исследовательского института». Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, сообщили местные СМИ.

По словам министра, в последние годы особое внимание уделяется подбору учителей, прием на работу учителей проводится на конкурсной основе. Также запущен процесс сертификации учителей, и зарплаты педагогов увеличены в соответствии с результатами. Первыми в этом процессе стали учителя начальных классов, отметил министр.