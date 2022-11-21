В Киево-Печерской лавре нашли пророссийскую литературу, людей с паспортами СССР и доллары

BBC со ссылкой на ведомство пишет, что на территории храмов обнаружили людей без документов, граждан России, а также более 2 млн гривен, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей.

Служба безопасности Украины завершила следственные действия на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

В ходе обысков следователи также нашли пророссийскую литературу, использовавшуюся при обучении в семинариях и приходских школах, в том числе для пропаганды идей "русского мира", заявили в СБУ.

Некоторые из обнаруженных в монастырях людей показывали паспорта и военные билеты СССР, либо вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения. Более 50 человек прошли проверку на полиграфе.