Москва надеется быть услышанной Анкарой

РФ на переговорах в Астане попыталась убедить Турцию воздержаться от операции в Сирии, «это может привести к эскалации на всем Ближнем Востоке», заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, пишут российские СМИ.

По его словам, Москва надеется, что Анкара услышит призыв воздержаться от операции в Сирии, «постарается оказать помощь в решении курдской проблемы», - сказал он.